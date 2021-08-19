تركيا تسجل 216 وفاة بكورونا خلال آخر 24 ساعة

سجلت تركيا، الخميس، 216 وفاة و19 ألفا و320 إصابة بفيروس كورونا، خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة.

وبحسب معطيات وزارة الصحة، تم إجراء 292 ألفا و538 اختبارا للكشف عن كورونا في عموم البلاد.

كما شهدت البلاد شفاء 14 ألفا و743 شخصا من الإصابة بالفيروس.

وبخصوص التطعيم ضد كورونا، بلغ إجمالي الجرعات الأولى والثانية والثالثة المعطاة حتى اليوم 87 مليونا و113 ألفا و94.

وتعتمد المؤسسة التركية للأدوية والأجهزة الطبية، 3 لقاحات للاستخدام الطارئ هي "سبوتنيك ـ ڤي" الروسي، و"سينوفاك" الصيني، و"بيونتيك ـ فايزر" الألماني الأمريكي.

وفي 14 يناير/ كانون الثاني الماضي، أطلقت تركيا حملة التطعيم ضد كورونا، بدأت بالعاملين في القطاع الصحي ثم المسنين، ضمن جدول أولويات للشرائح التي سيتم تلقيحها.