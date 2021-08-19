تشاوش أوغلو: يجب معرفة كيفية تشكيل الحكومة الأفغانية وسنتحرك دوليا لذلك



قال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو بخصوص الاعتراف بحكومة كابل: "يجب علينا معرفة ما إذا كان سيتم تشكيل حكومة شاملة أم لا، وسنتحرك مع المجتمع الدولي بهذا الخصوص".

جاء ذلك في إجابته على أسئلة الصحفيين قبيل المؤتمر الصحفي بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء الأثيوبي آبي أحمد، أمس الأربعاء، في العاصمة أنقرة.

وشدد تشاوش أوغلو على وجوب معرفة كيفية تشكيل الحكومة الأفغانية، لافتًا إلى أن تركيا تتواصل مع الدول المعنية من أجل أن تكون المواقف موحدة.

وأضاف: "يقولون سنشكل حكومة شاملة، لذا نحن بحاجة إلى معرفة ما إذا كان سيتم تشكيل حكومة شاملة حقًا أم لا، وسيتم تنسيق الرسائل والخطوات التي سنتخذها".

وأردف: "سيعقد اجتماع لوزراء خارجية الناتو الجمعة. لذلك ينبغي التنسيق والعمل مع المجتمع الدولي، وليس من الصواب اتخاذ قرار مسبق الآن".

كما أفاد أن اللجنة المشكلة وتضم الرئيس السابق لأفغانستان حامد كرزاي، والسياسي المخضرم قلب الدين حكمتيار، وكبير مفاوضي السلام عبد الله عبد الله وآخرين، بدأت محادثاتها لتشكيل حكومة.

من جهة ثانية، أوضح تشاوش أوغلو أنهم يتواصلون مع جميع المواطنين هناك، ويسعون لإجلاء كل شخص يطلب ذلك كما حصل أثناء انتشار وباء كورونا وذلك عبر مركز التنسيق والدعم التابع للخارجية.

وقال: "هناك مواطنون يبدون رغبتهم بالمغادرة، وهؤلاء يتوجهون إلى مطار كابل وهناك يستقبلهم جنودنا وزملاؤنا من وزارة الخارجية ويؤمنون عودتهم إلى تركيا".

ولفت إلى وجود نحو 1500 تركي في أفغانستان، وأن بعض المواطنين يرغبون بالبقاء هناك، مبينًا أن تركيا تساعد دول أخرى في عمليات إجلاء مواطنيها.

وفي رده على سؤال حول طريقة الاتصال مع حركة طالبان، ذكر تشاوش أوغلو أنهم دعوا الجناح السياسي للحركة إلى تركيا قبل سيطرتها على العاصمة كابل.

وتطرق تشاوش أوغلو إلى تصريح الرئيس أردوغان بإمكانية اللقاء مع ممثلي طالبان، وأضاف: "لدينا اتصالات من خلال قنوات مختلفة سواء عن طريق أفغانستان أو قطر وهذا أمر طبيعي".