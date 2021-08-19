توقيف 11 شخصا يشتبه في ارتباطهم بتنظيم "داعش" الإرهابي في أنقرة

أوقفت السلطات التركية 11 شخصا يشتبه في ارتباطهم بتنظيم "داعش" الإرهابي، خلال عملية أمنية بالعاصمة أنقرة.

وقالت مديرية الأمن بأنقرة في بيان، الخميس، إن فرق مكافحة الإرهاب نفذت عملية تحرٍ ضد أشخاص يشتبه في ارتباطهم بعناصر من "داعش".

وأضافت أن الفرق نفذت عمليات دهم متزامنة على عناوين بالمدينة في ساعات الصباح الأولى، تم خلالها توقيف 11 شخصا من أصل 15 صدرت بحقهم مذكرات توقيف.

وأشارت إلى أن المشتبه فيهم نقلوا إلى مديرية أمن العاصمة، حيث تتواصل الإجراءات القانونية بحقهم، فيما تستمر جهود القبض على الآخرين.