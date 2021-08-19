273 مواطنا تركيا يصلون إسطنبول بعد إجلائهم من أفغانستان

وصل إلى مطار إسطنبول الدولي، صباح الخميس، 273 تركياً ضمن عمليات إجلاء أنقرة لمواطنيها من أفغانستان، بعد سيطرة "طالبان" على العاصمة كابل.

وذكرت وكالة الأناضول، أن طائرة شحن عسكرية تركية نقلت المواطنين من كابل إلى العاصمة الباكستانية إسلام أباد، في المرحلة الأولى من عملية الإجلاء.

وأضاف أن المجليين استقلوا في المرحلة الثانية طائرة للخطوط الجوية التركية، انطلقت من إسلام أباد ووصلت صباح الخميس مطار إسطنبول.

وفي مقابلة متلفزة، الأربعاء، أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان إجلاء 552 مواطنا تركيا من أفغانستان.

وبعد سيطرة "طالبان" على العديد من عواصم الولايات الرئيسية في الأيام الأخيرة، وإجبار القوات الحكومية على الاستسلام أو الفرار، وصل مقاتلو الحركة، الأحد، إلى كابل، وأعلنوا السيطرة على البلاد.

وكان تحالف عسكري دولي تقوده واشنطن، أسقط حكم "طالبان" عام 2001، لارتباطها آنذاك بتنظيم "القاعدة" الذي تبنى هجمات في الولايات المتحدة في سبتمبر/ أيلول من ذلك العام.