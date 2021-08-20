"آريس" التركية تستعد لإنتاج مسيرة حربية مضادة للغواصات

أكملت ترسانة حوض "آريس" لبناء السفن التركية، استعداداتها لبدء الإنتاج التسلسلي (التجاري) لمركبة حربية مسيرة مضادة للغواصات، بعد نجاح اختبارات إطلاق الصواريخ من زوارق "سيدا" المسيّرة.

وأشار المدير العام للشركة، أوتكو ألانج، إلى نجاح اختبارات إطلاق الصواريخ الموجه بالليزر من زورق "سيدا" أول نموذج لزوارق مسيرة عن بعد ضمن سلسلة "أولاق" المطورة من قبل الترسانة بالتعاون مع شركة "ميتيكسان" للصناعات الدفاعية.

وأضاف، على هامش المشاركة في معرض الصناعات الدفاعية الدولي بإسطنبول، أن الشركة بصدد تطوير مفاهيم جديدة في المركبات البحرية غير المأهولة.

وقال إن أحدث منتج للشركة في المعرض هو مركبة حربية غير مأهولة مضادة للغواصات، ضمن سلسلة مركبات "أولاق" ULAQ المسيرة عن بعد.

وأوضح أن الشركة تقوم بتطوير مركبات مسيرة في مجالين مختلفين ضمن مفهوم الحرب ضد الغواصات.

وأضاف قائلا "نرى في الآونة الأخيرة، أن الغواصات الصغيرة أو الغواصين الذين يدخلون الموانئ والقواعد الحيوية لأغراض التخريب يشكلون تهديدا، لذا قمنا بتصميم مركبات حربية حساسة لهذه الغاية مضادة للغواصات".

وأشار إلى أن شركة "ميتيكسان" التركية ساهت بشكل كبير في تطوير المركبات الجديدة.

ولفت أن الشركة تبذل جهودها لبدء الإنتاج التسلسلي لها خلال العام الجاري بعد اكتمال مرحلة التصميم والتجارب.

وأكد ان أولوية الشركة هي بدء تصدير المركبات إلى الخارج بعد تلبية الاحتياجات المحلية.