قوات خاصة تركية تستجيب لمناشدات 5 من مواطنيها لإجلائهم من كابل

أنقذت قوات أمنية تركية 5 مواطنين في العاصمة الأفغانية كابل، ونقلتهم إلى مطار حامد كرزاي الدولي، تمهيداً لإجلائهم.

وذكرت وكالة الأناضول أن 5 أتراك وصلوا منذ فترة قصيرة إلى كابل بغرض العمل في مجال السياحة العلاجية، إلا أنهم حوصروا في مكان إقامتهم بكابل وتقطعت بهم سبل الوصول إلى المطار على وقع سيطرة قوات طالبان على العاصمة الأحد.

وأضافت أن الأتراك العاملين في مجال زراعة الشعر وصلوا كابل قبل 23 يوماً، وأطلقوا نداء استغاثة عبر منصات التواصل الاجتماعي لإجلائهم إلى بلادهم، وبينت أن قوات أمنية تركية تولت مهمة نقلهم إلى مطار كابل.

وقالت "ألينا تقي" إنها تلقت مساعدات من الجيش والقوات الخاصة التركية في هذه العملية.

وأوضحت أن القوات التركية تواصلت معهم على الفور بعد نشرهم مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي، ومناشدتهم السلطات التركية لإجلائهم من كابل.

وأعربت زميلتها "خديجة إنجي قايا" عن امتنانها وشكرها الكبيرين لقوات الأمن التركية على سرعة تلبية ندائهم وإجلائهم بأمن وأمان من وسط كابل إلى المطار.

ووفق الأناضول، سيتم نقل المواطنين الأتراك من مطار كابل إلى العاصمة الباكستانية إسلام أباد أولا، ثم إلى تركيا لاحقا.

وتتواصل عمليات إجلاء الأجانب من مطار كابل الدولي في أعقاب سيطرة قوات طالبان على العاصمة الأفغانية الأحد.

وسيطرت الحركة، خلال أقل من 10 أيام، على أفغانستان كلها تقريبا، رغم مليارات الدولارات التي أنفقتها الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي "الناتو"، خلال نحو 20 عاما، لبناء قوات الأمن الأفغانية.