توساش التركية تبرم اتفاق تعاون مع شركة باكستانية لتطوير طائرات مسيّرة

تعتزم شركة الصناعات الجوية والفضائية التركية "توساش"، التعاون مع مجلس الهندسة والعلوم الوطني الباكستاني "نيسكوم"، في تطوير طائرات مسيّرة عن بعد.

وقالت توساش في بيان، السبت، إنها وقّعت اتفاق تعاون مع الجانب الباكستاني على هامش معرض الصناعات الدفاعية الدولي الـ15، الذي استضافته إسطنبول في الفترة بين يومي الثلاثاء والجمعة.

وأضافت أن الاتفاق يهدف لتوسيع الأسواق الممكنة لانتشار طائرات العنقاء التي تصنعها توساش، وتعزيز التعاون بين تركيا وباكستان.

وأشارت أن الاتفاق ينص على اعتبار الطرفين مسؤولين معا في مجال التوظيف والموارد ونقل التكنولوجيا.

وأوضح رئيس شركة توساش تميل كوتيل، أن الاتفاق مع باكستان سيوفر إسهامات مهمة لقطاع الطائرات المسيرة، بحسب البيان.

وأردف أن الاتفاق سيعزز من قوة طائرات العنقاء، مؤكدا على أهمية استمرار علاقات الأخوة التاريخية بين البلدين لتحقيق المكاسب لهما.

وبعد أن نفذت الطائرة العنقاء أول تحليق لها في 30 ديسمبر/ كانون الأول 2010 ، تم تحسينها باستمرار كي تصبح إحدى أفضل الطائرات المسيرة في العالم ضمن فئتها.

وحققت العنقاء نجاحات باهرة خلال استخدامها من قبل قوات الأمن التركية، وأصبحت محط أنظار العديد من الدول الساعية إلى سد احتياجاتها في مجال الاستطلاع والمراقبة.