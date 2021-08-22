أول مهرجان لطائرات "الدرون" يعقد في تركيا الاثنين

تنطلق الاثنين، في تركيا ولأول مرة فعاليات مهرجان الطائرات المسيرة (الدرون) الذي تنظمه دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

وأفاد بيان صادر عن دائرة الاتصال، أن المهرجان سيتنافس فيه طيارون محترفون من جميع أنحاء العالم للترويج لأهم الوجهات والمعالم التاريخية والطبيعية في تركيا.

وسيتنافس الطيارون عبر المسيرات لالتقاط أفضل الصور لمواقع تركيا التاريخية والطبيعية والثقافية من مختلف الزوايا ومن أجمل منظور.

وسيتم نشر الصور الملتقطة على موقع "turkdronefest.com" في الفترة من 20-25 سبتمبر/ أيلول المقبل، للتصويت على أفضل مقطع فيديو، على أن يتم توزيع الجوائز في 30 من الشهر ذاته.

ويستمر المهرجان لغاية 28 أغسطس/ آب الجاري.