تركيا تجلي 357 من رعاياها في أفغانستان

وصلت إسطنبول، الأحد، طائرة تقل 357 مواطنًا تركيًا تم إجلاؤهم من العاصمة الأفغانية كابل.

وأوضح مراسل الأناضول، أن طائرة نقل تابعة للقوات المسلحة التركية، أقلعت من مطار كابل الدولي وعلى متنها 357 مواطنا بينهم 16 طفلا، وتوجهت إلى العاصمة الباكستانية إسلام أباد.

وأضاف أن طائرة تابعة للخطوط الجوية التركية نقلت المواطنين من باكستان إلى إسطنبول بالرحلة رقم "TK 6883"، ووصلت الساعة 09:15 صباحا بالتوقيت المحلي.

وبدأت العديد من دول العالم إجلاء رعاياها من أفغانستان، بعد سيطرة "طالبان" على مناطق واسعة من البلاد، بينها العاصمة كابل.

والأحد الماضي، سيطرت "طالبان" على العاصمة كابل، بعدما أقدم الرئيس الأفغاني أشرف غني على الهروب من البلاد.

وجاءت هذه السيطرة رغم مليارات الدولارات التي أنفقتها الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي "الناتو"، خلال نحو 20 عاما، لبناء قوات الأمن الأفغانية.