تركيا تغرم سفينة ترفع العلم الإيطالي لتلويثها ميناء إزميت

أعلنت السلطات التركية الأحد، تغريم سفينة تجارية ترفع العلم الإيطالي، بمبلغ 3.4 ملايين ليرة تركية (400 ألف دولار أمريكي).

وأوضح بيان صادر عن بلدية قوجة إيلي غربي تركيا، أن فرق إدارة مراقبة وحماية البيئة رصدت أثناء عمليات التفتيش الليلية وجود ملوثات أفرزت من سفينة ترفع العلم الإيطالي وتعمل بنظام "رورو" أثناء رسوها في ميناء "غولجوك".

وأضاف البيان، أن الفرق المختصة اتخذت تدابير عاجلة لمنع انتشار المواد الملوثة في البحر بوضعها حواجز حول السفينة.

وأشار إلى تغريم السفينة Grande Portogallo التي تسببت بتلوث مياه خليج إزميت بمبلغ قدره 3 ملايين و411 ألف ليرة تركية (400 ألف دولار أمريكي).

وذكر أن فرق البلدية قامت بتنظيف سطح البحر من المواد الكيميائية ومشتقات البترول المتسربة من السفينة.

و"رورو" هي اختصار لعبارة "roll-on" "roll-off"، وهو أسلوب يُستخدم في نقل البضائع بين البلدان، عبر خط بحري، يتم من خلاله تصدير المنتجات على شاحنات، تنقلها عبّارات تُسمى "سفن الدحرجة".

وهذه السفن مصممة لحمل السيارات والقاطرات والشاحنات، التي تحمل بضائع بين مينائين، ثم تتابع طريقها برًا.