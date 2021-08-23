"أسيلسان" التركية تطور نظام اتصال لاسلكي "غير قابل للانقطاع"

طوّرت شركة "أسيلسان" التركية نظام اتصال لاسلكي يضمن لقوات الشرطة التواصل "دون انقطاع"، في حالات الكوارث والطوارئ.

وبحسب معلومات حصلت عليها الأناضول من "أسيلسان"، الاثنين، يعتبر نظام الاتصال اللاسلكي المذكور إضافة كبيرة للوحدات الأمنية في تركيا.

وتم تطوير النظام تماشيا مع احتياجات ومتطلبات المديرية العامة للأمن، من أجل توفير اتصالات لاسلكية دون انقطاع في حالات الكوارث والطوارئ.

ويمكن للنظام التواصل مع هاتف الأقمار الصناعية وإدارة الأجهزة اللاسلكية داخل منطقة تغطية بين 15 و30 كيلو متر، بالإضافة إلى مراقبة مواقع أجهزة الراديو عبر نظام التحليل الجغرافي.

وتأسست "أسيلسان" عام 1975، بمبادرة من مؤسسة "تعزيز القوات المسلحة التركية"، بهدف تلبية احتياجات الجيش التركي في مجال أجهزة الاتصالات، وتشتهر الشركة بصناعة أنظمة وأجهزة إلكترونية لأغراض عسكرية.

و"أسيلسان" من الشركات التركية الرائدة في تصميم وإنتاج وتركيب أدوات وأنظمة الاتصالات بين القوات البرية والجوية والبحرية، وفقا للمعايير العسكرية.