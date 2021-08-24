أردوغان: علينا إنشاء مدن صديقة للإنسان

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أنهم لن يسمحوا بتكرار كارثة العمران التي شهدتها تركيا جراء الهجرة من القرى إلى المدن، مشددا على ضرورة إنشاء مدن صديقة للإنسان.

جاء ذلك في خطاب الثلاثاء، خلال فعاليات "مؤتمر ومعرض المدن الصديقة للشباب" في العاصمة أنقرة.

وقال: "علينا إنشاء مدن صديقة للشباب والأطفال والمسنين والنساء وأصحاب الإعاقة وبالمحصلة مدن صديقة للإنسان".

وأردف: "لقد دفعنا ما يكفي ثمن العمارة العمودية، ونحن بحاجة إلى نماذج وتطبيقات عمرانية مخططة ومبرمجة تتبنى الماضي وتحتضن المستقبل، لذلك نهج المدن الصديقة للشباب مهم للغاية".

وأضاف: "لن نسمح بتكرار كارثة العمران التي تعرضت لها تركيا خلال الهجرة الكبيرة من القرى إلى المدن بعد الحرب العالمية الثانية".