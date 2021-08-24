تركيا تسجل 230 وفاة بفيروس كورونا

سجلت تركيا، الثلاثاء، 230 وفاة، و19 ألفا و191 إصابة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ 24 الأخيرة.

وحسب معطيات وزارة الصحة، أجري 293 ألفا و37 اختبارا للكشف عن كورونا في عموم البلاد.

كما شهدت تركيا شفاء 15 ألفا و373 شخصا من الإصابة بالفيروس.

وفيما يخص عملية التطعيم ضد كورونا، بلغت نسبة التلقيح بالجرعة الأولى للفئة العمرية فوق 18 عاما، 75.16 بالمئة، والجرعة الثانية 57.47 بالمئة.

ووصل إجمالي عدد جرعات التطعيم في تركيا إلى 90 مليونا و405 آلاف و737، إثر إجراء 754 ألفا و580 عملية تطعيم في الساعات الـ24 الأخيرة.