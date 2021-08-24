رصد ذوبان كتل جليدية فوق أعلى قمة بتركيا تعود لآخر عصر جليدي

رصد جيولوجيون أتراك، ذوبان الجليد في جبل آغري فوق أعلى قمة بتركيا، بسبب التغير المناخي وارتفاع درجات الحرارة.

ولاحظ الجيولوجي أوغوز شيمشك ذوبان الجليد في السفوح الجبلية المحيطة بقمة الجبل التي تمتد على مساحة 10.2 كيلو متر مربع.

وفي حديثه للأناضول الثلاثاء، أشار شيمشك إلى أنّ المساحة المتجمدة تعود لآخر عصر جليدي شهدته الكرة الأرضية، وتحمل أهمية جيولوجية كبيرة.

وأكد العالم التركي أنهم سبق وأن رصدوا انهيارات جليدية في شهري تموز/ يوليو وأغسطس/ آب بسبب ذوبان المنطقة الجليدية.

وبين أنّ انهيارات مماثلة حدثت في الماضي إلا أنها لم تكن بسبب الاحتباس الحراري بل بسبب الزلازل، كالانهيار الذي حدث في يونيو/ حزيران 1840 وتسبب بمصرع 1600 شخص.

وحذّر شيمشك متسلقي الجبال من خطورة المنطقة في حال حدوث انهيار جليدي.