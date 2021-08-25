أردوغان: نتعامل بتفاؤل حذر مع رسائل "طالبان" والحوار متواصل مع كافة الأطراف

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده تتعامل بتفاؤل حذر مع رسائل حركة "طالبان"، وتواصل الحوار مع كافة الأطراف بشأن أفغانستان.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الأربعاء خلال مأدبة عشاء مع سفراء في ولاية بتليس على هامش احتفالات الذكرى السنوية الـ 950 للنصر في معركة ملاذكرد.

ولفت الرئيس التركي إلى أهمية الخطوات سيتخذها المجتمع الدولي فيما يتعلق بأفغانستان.

وأوضح أن أهم الأولويات في أفغانستان يجب أن يكون إزالة فراغ السلطة وتطبيع الحياة من أجل إرساء الأمن للشعب.

وقال أردوغان: "يجب إنشاء حكومة شاملة تحتضن وتعكس جميع شرائح المجتمع في أفغانستان".

وأضاف: "في الوقت الحالي نتعامل مع الرسائل الصادرة عن قادة طالبان بتفاؤل حذر".

وأشار إلى أن خطوات "طالبان" وأفعالها لا أقوالها هي ما سيحدد شكل المرحلة القادمة في أفغانستان.

وشدّد على أن حالة الفوضى ووباء فيروس كورونا والجفاف والمشاكل الاقتصادية أدت إلى تفاقم العبء الملقى على عاتق الشعب الأفغاني.

وأكّد أن ملايين الأفغان يحتاجون اليوم إلى المواد الغذائية الأساسية.

ودعا المجتمع الدولي إلى مساعدة أفغانستان والتضامن معها في هذه الأوقات الصعبة أيًا كانت الجهة الحاكمة.

وبيّن أن تركيا ستواصل الوفاء بما تقتضيه روابط الأخوة مع الشعب الأفغاني.

وحول موضوع الهجرة، أكد أن تركيا تستضيف حاليا أكثر من 5 ملايين طالب لجوء، ولا يمكنها تحمل عبء هجرة إضافي مصدره سوريا أو أفغانستان.

ونفى المزاعم التي يرددها "حزب الشعب الجمهوري"، أكبر أحزاب المعارضة بتركيا، بشأن وجود نحو 1.5 مليون أفغاني في البلاد.

وقال في هذا الصدد: "هذا كله محض كذب، فعدد المهاجرين الأفغان المسجلين وغير المسجلين في بلادنا هو 300 ألف".

وأكّد على أهمية تقليل ضغط الهجرة عبر تحقيق الاستقرار في أفغانستان.

وذكر أنه تماشيًا مع ذلك ستواصل تركيا الحوار الوثيق مع جميع الأطراف المعنية.