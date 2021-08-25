بدء المرحلة الثالثة من تجارب لقاح "تركوفاك" المحلي في تركيا

بدأت تركيا الأربعاء، المرحلة الثالثة من تجارب اللقاح المحلي المضاد لفيروس كورونا "تركوفاك".

وأفاد رئيس جامعة أرجايس التركية البروفيسور مصطفى تشاليش، أن المرحلة الثالثة للجرعات الطوعية من لقاح تركوفاك، بدأت من خلال متطوعين في مستشفى ولاية قيصري الحكومي.

وأضاف تشاليش عبر حسابه في تويتر، أن اللقاح تم تطويره بالتعاون مع وزارة الصحة ورئاسة المعاهد الصحية التركية.

وأشار إلى توقعاته بإقبال المواطنين المتطوعين من خلال الاتصال على الرقم المخصص لهم.

وبدأت المرحلة الأولى من التجارب البشرية للقاح في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2020، فيما تم التطعيم بأول جرعة ضمن المرحلة الثانية في 10 شباط/ فبراير العام الحالي دون ظهور أي أعراض جانبية على المتطوعين الذين تلقوا اللقاح.