ضبط 11 عنصرا من "غولن" غربي تركيا

ضبطت السلطات التركية، الأربعاء، 11 عنصرا من تنظيم "غولن" الإرهابي في ولاية أدرنة شمال غربي البلاد، أثناء محاولتهم الفرار إلى اليونان.

وأفاد بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية، أن قوات حرس الحدود ألقت القبض على 17 شخصا أثناء محاولتهم العبور إلى اليونان بطرق غير قانونية.

وأضاف البيان، أن عمليات التحري بينت أن 11 شخصا منهم ينتمون إلى تنظيم "غولن" الإرهابي.

وشهدت تركيا في 15 يوليو 2016، محاولة انقلاب عسكرية نفذتها عناصر محدودة من الجيش تابعة لتنظيم "غولن".

وقوبلت محاولة الانقلاب باحتجاجات شعبية عارمة في معظم المدن والولايات التركية، ما أجبر الانقلابيين على سحب آلياتهم العسكرية من المدن، وأفشل مخططهم.