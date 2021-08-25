لبنان.. البنك الدولي يخصص 25 مليون دولار لأغراض طبية

أعلن وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، حمد حسن، الأربعاء، أن البنك الدولي سيخصص مبلغ 25 مليون دولار لأغراض طبية.

جاءت تصريحات وزير الصحة اللبناني خلال اجتماع نظمه "حزب الله" و"حركة أمل" في العاصمة بيروت، بحضور رؤساء بلديات مناطق عدة في بيروت والجبل والجنوب والبقاع، وفق "الوكالة الوطنية للإعلام" الحكومية.

ونقلت الوكالة عن حسن قوله خلال الاجتماع: "كسبنا ثقة البنك الدولي والمؤسسات الدولية، وسيتم تخصيص مبلغ 25 مليون دولار لشراء أدوية للأمراض المزمنة والمستعصية، وستكون بمتناول الجميع".

وتغطي المنحة أيضا تجهيز 3 مستشفيات حكومية، وفقا للوزير اللبناني.

ومنذ أشهر، يعاني اللبنانيون من فقدان معظم الأدوية في الصيدليات، وسط أزمة اقتصادية تعصف بالبلاد منذ أواخر 2019، أدت إلى انهيار مالي ونفاذ النقد الأجنبي المخصص لاستيراد السلع الأساسية كالوقود والأدوية.

وكشف حسن أن وزارته عقدت اتفاقاً مع شركة أدوية لتقديم 6 ملايين "بطاقة دوائية" للمواطنين، تتيح لحامليها الحصول على الأدوية التي يحتاجونها بسعر مدعوم.

والاثنين، أعلن وزير الصحة ضبط أطنان من الأدوية مخبأة في مستودعات وسط وجنوب البلاد، ما تسبب بحالة غضب بين المواطنين مطالبين بمحاسبة التجار المحتكرين للأدوية في البلاد.