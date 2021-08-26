أردوغان يعتزم زيارة البوسنة والهرسك والجبل الأسود

يعتزم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إجراء زيارة رسمية الجمعة والسبت، إلى كل من البوسنة والهرسك والجبل الأسود.

وأفاد بيان صادر عن دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، الخميس، أن الزيارة إلى البوسنة والهرسك الجمعة، تأتي تلبية لدعوة المجلس الرئاسي.

وذكر أن أردوغان سيستعرض العلاقات الثنائية بكافة جوانبها ويبحث الخطوات الممكن اتخاذها لتعميق التعاون، خلال لقاءاته مع رئيس المجلس الرئاسي زيليكو كومشيتش، وعضوي المجلس شفيق جعفروفيتش، وميلوراد دوديك.

ولفت البيان إلى أن الرئيس التركي سيتوجه في 28 أغسطس/ آب الجاري، إلى الجبل الأسود تلبية لدعوة نظيره ميلو جوكانوفيتش.

وأشار أن أردوغان سيبحث خلال زيارته في الجبل الأسود العلاقات الثنائية بكافة جوانبها، إضافة إلى إمكانات تطوير التعاون بشكل أكبر.

ومن المقرر أن يتناول أردوغان خلال الزيارتين التطورات في منطقة البلقان، ويتبادل وجهات النظر بخصوص قضايا إقليمية ودولية.