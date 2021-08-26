القوات التركية تعزز قدراتها بمسيّرات "بيرقدار أقينجي تيها" المحلية

تستعد شركة "بايكار" للصناعات الدفاعية، لتسليم الطائرة المسيّرة من طراز "بيرقدار أقينجي تيها" للقوات التركية، الأحد القادم.

وذكرت الشركة المصنعة للمسيرات أقينجي المحلية، في تغريدة عبر "تويتر"، أن بيرقدار أقينجي (Bayraktar AKINCI TİHA) تستعد للطيران.

وأضافت: "آخر 3 أيام لتسليم قواتنا الأمنية بيرقدار أقينجي تيها التي ستكون الحارسة الصنديدة لسمائنا"، دون ذكر عدد الطائرات التي سيتم تسليمها.

وفي يوليو/ تموز الماضي نجحت المسيرة المذكورة في التحليق المتواصل لمدة 13 ساعة و24 دقيقة، وعلى متنها حمولة وزنها 1360 كغ، بجانب قدرة تحليق على علو 38 ألفا و39 قدما.