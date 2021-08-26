تركيا تدين بشدة الهجمات الإرهابية في كابل

أدانت وزارة الخارجية التركية "بشدة" الهجمات الإرهابية التي وقعت الخميس في محيط "مطار حامد كرزاي الدولي" بالعاصمة الأفغانية كابل.

وقالت الخارجية في بيان إنها تلقت "بأسف كبير وقوع عدد كبير من القتلى والجرحى جراء الهجمات الإرهابية في كابل".

وأضافت: "ندين بأشد العبارات هذا الهجوم الشنيع، ونعزي أقرباء الضحايا، ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى".

وفي وقت سابق الخميس، وقع انفجاران في منطقة قرب "مطار حامد كرزاي الدولي" في العاصمة الأفغانية، وسط تضارب في حصيلة الضحايا.

وقالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، إن حصيلة الضحايا بلغت 60 قتيلا و120 مصابا، فيما لم تصدر أرقامًا رسمية نهائية حتى ساعة نشر الخبر.