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أردوغان: الانسحاب من أفغانستان وتركه لتنظيمات إرهابية له عواقب وخيمة

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 27.08.2021 21:26
آخر تحديث في 27.08.2021 22:28
أردوغان: الانسحاب من أفغانستان وتركه لتنظيمات إرهابية له عواقب وخيمة

حذر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، من عواقب ترك أفغانستان لتنظيمات إرهابية.

وأضاف في مؤتمر صحفي مشترك مع أعضاء المجلس الرئاسي البوسني، بالعاصمة سراييفو، أن الانسحاب من أفغانستان، وتركه لتنظيمات إرهابية، سينتج عنه عواقب وخيمة.

وأعرب الرئيس التركي عن أسفه لارتفاع حصيلة ضحايا هجوم كابل الذي وقع أمس إلى 170 قتيلًا.

وأردف بأنه "كان ينبغي على الدول التي تعتبر نفسها الأقوى في العالم الانسحاب بحذر أكبر من الأماكن التي دخلتها، لكن ذلك لم يحدث".

وفيما يخص إجلاء الأتراك من أفغانستان، قال: "أجلينا مواطنينا المدنيين وسحبنا جميع فرقنا من أفغانستان باستثناء عدد قليل من موظفينا الفنيين".

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