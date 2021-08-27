أردوغان يفتتح مسجد "باش تشارشي" التاريخي بالبوسنة

افتتح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، مسجد "باش تشارشي" التاريخي في العاصمة البوسنية سراييفو، بعد ترميمه من قبل مديرية الأوقاف العامة التركية.

وشارك في مراسم الافتتاح العضو البوسني بالمجلس الرئاسي للبوسنة والهرسك شفيق جعفروفيتش، ورئيس الاتحاد الإسلامي بالبوسنة حسين كاوازوفيتش.

وفي كلمة خلال الافتتاح، أوضح أردوغان أن المسجد تعرض لحرائق وحروب ودمار خلال فترة 5 قرون منذ بنائه.

وأشار إلى أن المسجد تعرض لأكبر ضربة بين عامي 1992 و1995 خلال حرب البوسنة.

وقال: "تحركنا قبل 6 سنوات من أجل إعادة هذا المسجد الذي يعتبر رمزا لسراييفو إلى شكله القديم مجددا، ووقعت أوقاف البلدين في 20 مايو (أيار) 2015 بروتوكولا للتعاون من أجل ترميمه".

ولفت إلى أن المسجد بناه عام 1527 "هوجا دوراق" في ميدان باش تشارشي، وتعرضت قبته ومناراته وجدرانه الخارجية وأجزاؤه الداخلية لدمار بسبب الحرب.

من جانبه، أوضح كاوازوفيتش أن "باش تشارشي" أحد أقدم المساجد في المدينة رغم أنه ليس الأكبر، وأحد رموز الهوية لمسلمي البوسنة والهرسك.

وأعرب عن شكره لمديرية الأوقاف التركية حيال ترميمها للمسجد، قائلا: "نيابة عن مسلمي بلدي، أشكر من أعماق قلبي تركيا والرئيس أردوغان إزاء دعمهم المقدم للاتحاد الإسلامي في البوسنة والهرسك، فيما يخص ترميم المساجد التي تهدمت جراء الحرب".