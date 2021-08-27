العثور على هياكل عظمية داخل فخاريات أثرية وسط تركيا

عثر علماء آثار أتراك على مقبرة فخاريات عملاقة بداخلها هياكل عظمية لـ25 طفلاً، عمرها 5 آلاف عام في ولاية أسكي شهير، وسط البلاد.

ويواصل فريق من 35 من أعضاء الهيئة التدريسية والطلاب، من جامعتي "حجة تبة" و"باطمان" وبرئاسة جامعة "بيلجيك شيه إديبالي"، أعمال التنقيب في تلة "كولّو أوبا" الأثرية.

وتبعد "كولّو أوبا" 35 كلم عن مركز الولاية، وكانت مأهولة دون انقطاع لمدة 1600عام خلال العصر البرونزي.

ومنذ 1996 يواصل آثاريون أعمال الحفر والتنقيب عن المعالم الأثرية في التلة.

وفي تصريح للأناضول، الجمعة، قال الأكاديمي مراد توركتاكي، إنهم باشروا أعمال التنقيب قبل شهر، في منطقة المقبرة التي يعود تاريخها إلى 5 آلاف عام.

وقال: "اكتشفنا بأن القبور الفخارية كانت شائعة بين تقاليد الدفن، كما صادفنا القبور الحجرية".

وأضاف: "حددنا أكثر من 30 قبراً من الفخاريات، 25 منها تعود للأطفال. وجدنا في بعضها اللقى الأثرية التي نسميها بهدايا الميت مثل الأختام وإكسسوارات الشعر والمجوهرات".