تركيا.. البدء باختبارات لقاح "توركوفاك" في جامعة أرجييس

بدأت جامعة أرجييس التركية في ولاية قيصري (وسط)، الجمعة، اختبارات المرحلة الثالثة للقاحها "توركوفاك" على المتطوعين.

وطورت جامعة أرجييس لقاح "توركوفاك" المحلي بالتعاون مع رئاسة المعاهد الصحية التركية التابعة لوزارة الصحة.

وفي كلمة خلال فعاليات بدء المرحلة الثالثة من الاختبارات في مستشفى جوهر نسيبة الجامعي، أشار رئيس الجامعة مصطفى تشاليش، إلى اكتمال المرحلتين الأولى والثانية من تجارب اللقاح.

وأضاف أن المرحلة الثالثة بدأت مؤخرا في 3 مراكز في إسطنبول وأنقرة، لافتا إلى ضم مستشفى قيصري الحكومي، وجامعة أرجييس إلى مراكز التجارب الأسبوع الجاري، ليرتفع العدد إلى 5 مراكز.

وأعرب تشاليش عن أمله في إتمام اختبارات المرحلة الثالثة بأسرع وقت، والبدء باستخدامه على نطاق واسع.

ولفت إلى إقبال كبير من المواطنين للتطوع من أجل تجارب اللقاح، متقدما بالشكر لكافة المشاركين في المرحلتين الأولى والثانية.

والأربعاء، باشر مستشفى قيصري الحكومي بتجارب المرحلة الثالثة من اختبارات لقاح "توركوفاك".

وبدأت المرحلة الأولى من التجارب البشرية للقاح في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، وتم تطعيم أول جرعة من المرحلة الثانية في 10 شباط/ فبراير 2021 دون ظهور أعراض جانبية على المتطوعين.