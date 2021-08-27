سراييفو.. أمينة أردوغان تزور وقف "علي عزت بيغوفيتش"

زارت أمينة أردوغان، عقيلة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، وقف "علي عزت بيغوفيتش" في العاصمة البوسنية سراييفو.

وترافق السيدة أمينة الرئيس أردوغان، في زيارته الرسمية إلى البوسنة والهرسك التي وصلها اليوم.

ولدى وصول عقيلة الرئيس إلى الوقف، استقبلتها "صابينا" و"ليلى أكسامية"، ابنتا أول رئيس للبوسنة والهرسك علي عزت بيغوفيتش.

ورافقت السيدة أمينة في زيارتها "فيلدانا جعفروفيتش" عقيلة عضو المجلس الرئاسي البوسني شفيق جعفروفيتش.

وتبادلت عقيلة الرئيس التركي أطراف الحديث مع نجلتي الرئيس البوسني الراحل، وتلقت معلومات منهما عن أعمال الوقف.