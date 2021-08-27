وصول ثاني طائرة لإجلاء الجنود الأتراك من أفغانستان إلى أنقرة

وصلت إلى العاصمة أنقرة، الجمعة، ثاني طائرة لإجلاء الجنود الأتراك من أفغانستان.

وهبطت الطائرة التابعة للخطوط الجوية التركية، في مطار أسنبوغا بأنقرة، عند الساعة 13:10 (+3 تغ)، بحسب مراسل الأناضول.

وأضاف المراسل، أن عملية الإجلاء تمت أولا عبر نقل الجنود من كابل بطائرة شحن عسكرية للقوات التركية، إلى العاصمة الباكستانية إسلام أباد، ومن هناك بطائرة ركاب للخطوط الجوية التركية إلى أنقرة.

والخميس، وصلت أنقرة أول طائرة إجلاء الجنود الأتراك من أفغانستان، وعلى متنها 345 راكبا.

والأربعاء، أعلنت وزارة الدفاع التركية بدء عملية إجلاء قواتها المسلحة من أفغانستان بعد تقييم مختلف الاتصالات والوضع والظروف الراهنة.

وقالت الوزارة، في بيان، إن القوات المسلحة تعود إلى الوطن بفخر عقب إنجاز المهمة الموكلة إليها بنجاح.