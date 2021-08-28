أنقرة: أتممنا عملية سحب قواتنا من أفغانستان في أقل من 48 ساعة

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، إن جيش بلاده أدى مهامه بنجاح في أفغانستان بما يتوافق مع قيمه الوطنية والأخلاقية والمهنية.

وفي مراسم رسمية أقيمت بالعاصمة أنقرة لاستقبال الجنود العائدين من أفغانستان، أضاف أقار أن الجيش التركي أظهر للعالم مرة أخرى مدى قوته من خلال نجاحه في إجلاء قواته بوقت قصير من أفغانستان .

وأردف أن بلاده أقامت جسراً جوياً بين كابل وإسلام أباد لإجلاء جنودها عبر 8 طائرات نشرتها سابقاً في طاجيكستان وباكستان.

وأشار إلى أن تركيا تمكنت من إتمام عملية إجلاء جنودها ومواطنيها خلال أقل من 48 ساعة بواسطة 8 طائرات ومروحيتين.