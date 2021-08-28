تركيا ترحل إرهابياً يحمل الجنسية الروسية

رحلت السلطات التركية، السبت، روسيا ينتمي لتنظيم "داعش" الإرهابي عقب القبض عليه بجواز سفر مزور في مطار إسطنبول.

وذكرت معلومات واردة من مصادر أمنية، أن الروسي المدعو "أ. و. د" وصل إلى مطار إسطنبول قادما من العاصمة المصرية القاهرة، يوم 2 أغسطس/آب الجاري للتوجه إلى موسكو.

واتضح أثناء تدقيق شرطة المطار أن "أ. و. د" يستخدم جواز سفر مزور، وإثر ذلك تم توقيفه، وثم ترحيله اليوم السبت.

وبينت أن الإرهابي قدم من القاهرة بجواز سفر مزور حصل عليه من غانا عن طريق الشحن.

وأوضحت أن تركيا رحّلت "أ. و. د" العام الماضي بداعي انتمائه لـ"داعش".

وخلال 2021، قبضت السلطات التركية على "أ. و. د" أثناء محاولته دخول البلاد عدة مرات، وأعادت ترحيله، بحسب المصادر الأمنية.