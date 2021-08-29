أردوغان: تهافت دولي على المسيرات التركية الهجومية

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وجود تهافت دولي كبير على شراء المسيرات التركية، مؤكدا عزم بلاده للارتقاء إلى مصاف الدول الرائدة في تكنولوجيا الطائرات الحربية بدون طيار.

جاء ذلك في كلمة، الأحد، خلال مشاركته في حفل تسليم المسيَّرة الهجومية "أقينجي" للجيش التركي.

وقال أردوغان: "قمنا بتصدير المسيرة بيرقدار تي بي 2 إلى أوكرانيا وقطر وأذربيجان، وتم إبرام اتفاقيات تصدير جديدة".

وأضاف: "مصممون على الارتقاء بتركيا إلى مصاف الدول الرائدة في تكنولوجيا الطائرات الحربية بدون طيار".

وأشار أردوغان إلى أن العديد من الدول تنتظر دورها للحصول على الطائرات المسيرة التركية، مشيرا أنه بالمسيَّرة الهجومية "أقينجي" أصبحت تركيا من بين ثلاث دول في العالم تمتلك هذه التكنولوجيا.

وأكد أن هدف تركيا الآن هو تطوير مسيرات يمكنها الإقلاع والهبوط على حاملات الطائرات التركية ذات المدرج القصير.

وذكر أن من أعظم إنجازات تركيا التاريخية رفع نسبة المساهمة المحلية في الصناعات الدفاعية من 20 إلى 80 في المئة خلال وقت قصير.