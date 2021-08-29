أقار: تركيا ستصنّع مقاتلتها ومنظومتها الدفاعية الجوية قريبا

قال وزير الدفاع التركي، خلوصي أقار، إن بلاده ستصنّع مقاتلتها الحربية ومنظومتها الدفاعية الجوية قريباً، بعد أن نجحت في إنتاج طائراتها المسيرة بشقيها الاستطلاعي والمسلح.

جاء ذلك في كلمة له، الأحد، خلال مراسم تسليم الطائرة المسيّرة الهجومية من طراز "بيرقدار أقينجي" للقوات التركية، في ولاية تكيرداغ، شمال غربي تركيا.

وأعرب أقار عن فخره إزاء إنجاز مشروع آخر فائق التكنولوجيا، من إنتاج الصناعات الدفاعية التركية.

وعبر عن شكره لجميع من ساهم في إنجاح مشروع "أقينجي".

وأكد أقار أن مؤسسة الصناعات الدفاعية التركية، ومن خلال تجاربها المتراكمة، ستتمكن قريبا من تصنيع المقاتلة الحربية والمنظومة الدفاعية الجوية محلياً، وذلك بعد أن نجحت في إنتاج الطائرات المسيرة بشقيها الاستطلاعي والمسلح.

وأضاف أن تركيا حققت تفوقا ونجاحاً كبيرين في إنتاج وتطوير الطائرات المسيرة، وحولت طاقتها هذه إلى قوة مضاعفة، رغم أنها ليست من البلدان الأوائل التي بدأت بتصنيع هذا النوع من الطائرات.

وأشار إلى أن القوات المسلحة التركية بدأت تلمس نتائج هذا النجاح على أرض الواقع.

بدوره، شدد رئيس هيئة الأركان التركية، يشار غولار، على أهمية ودور الطائرات المسيرة في مجال الصناعات الدفاعية.

وأضاف أن هذا النوع من الطائرات باتت قوة فائقة لا يمكن التخلي عنها في الحروب.

وتمت عملية تطوير مسيرات "بيرقدار أقينجي" بإمكانيات محلية ووطنية تحت إشراف رئاسة الصناعات الدفاعية.

و"أقينجي" التي تعدّ في مقدمة الطائرات المسيرة امتلاكا للتكنولوجيا الفائقة حول العالم، قابلة لحمل الصواريخ والذخائر المحلية، سواء التقليدية منها أو الموجهة عبر الليزر.

وفيما يخص التقنيات المتعلقة بالطائرة، يمكن لـ"أقينجي" التحليق على مدار 24 ساعة متواصلة، بارتفاع يصل حتى 40 ألف قدم.