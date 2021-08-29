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تركيا تستعد لتصدير قمر صناعي محلّي إلى الأرجنتين

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 29.08.2021 16:45
آخر تحديث في 29.08.2021 19:52
تركيا تستعد لتصدير قمر صناعي محلّي إلى الأرجنتين

تستعد شركة الصناعات الجوية والفضائية التركية (توساش) لتصدير قمر صناعي من إنتاجها، إلى الأرجنتين.

وفي حديثه للأناضول، قال الدكتور سلمان ناس، نائب المدير العام للأنظمة الفضائية لدى "توساش"، إن الشركة تمتلك منذ 16 عاماً مركزاً لـ"اختبار وتكامل الأنظمة الفضائية".

أضاف أن "توساش" التي نالت لقب أول شركة تركية تصدر قمراً صناعياً، تستعد حالياً لتصدير قمر صناعي.

وأوضح أن القمر الصناعي الذي تستعد الشركة لتصديره، سيكون لصالح شركة اتصالات في الأرجنتين.

وأكد أنهم يواصلون دراسة فرص التصدير الأخرى، بالتزامن مع استمرار مباحثات لتصدير قمر صناعي آخر مخصص للاتصالات، دون أن يكشف عن هوية الجهة المستوردة.

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