تركيا تسجل 245 وفاة جديدة بكورونا

سجلت تركيا 245 وفاة جراء فيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، وفق بيانات وزارة الصحة.

وبحسب البيانات المنشورة على موقع "covid19.saglik.gov.tr"، الإثنين، رصدت الوزارة 19 ألفا و557 إصابة بالفيروس.

فيما بلغت حصيلة المتعافين من كورونا خلال آخر 24 ساعة، 13 ألفا و401.

وارتفعت عمليات التطعيم ضد كورونا إلى 93 مليونا و318 ألفا و338 جرعة.

وفي تعليقه على الإحصائيات الجديدة، قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، إن عدد الوفيات والإصابات ستتراجع بسرعة في حال الالتزام بالتدابير الوقائية.

وأضاف أن التطعيم باللقاحات المضادة لكورونا، يعد الوسيلة الأكثر فعالية للقضاء على الفيروس.