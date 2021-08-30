تركيا تعلن ضبط 7 عناصر من تنظيم "غولن" أثناء محاولتهم الفرار

ضبطت السلطات التركية، الاثنين، 7 عناصر من تنظيم "غولن" الإرهابي في ولاية أدرنة شمال غربي البلاد، أثناء محاولتهم الفرار إلى اليونان.

وبحسب معلومات أوردتها وكالة الأناضول، ألقت قوات حرس الحدود القبض على 7 أشخاص أثناء محاولتهم العبور إلى اليونان بطرق غير قانونية في منطقة عسكرية بقضاء "مريج".

وأضاف البيان، أن عمليات التحري بينت أن كل من "ف. د" و"ي. س" و"د. أ" و"ر. ش" و"ر. ي" و"م. ك" و"م. ي" ينتمون إلى تنظيم "غولن" الإرهابي.

وكانت تركيا شهدت في 15 يوليو/تموز 2016، محاولة انقلاب عسكرية نفذتها عناصر محدودة من الجيش تابعة لتنظيم "غولن"، قوبلت باحتجاجات شعبية في معظم المدن والولايات، ما أجبر الانقلابيين على سحب آلياتهم العسكرية من المدن، وأفشل مخططهم.