أردوغان: العالم كله يشيد بنجاح طائراتنا المسيرة المسلحة

صرّح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بأن العالم أجمع يشيد بنجاح الطائرات التركية المسيرة المسلحة في مناطق الصراع ومكافحة الإرهاب.

جاء ذلك في كلمة له، الثلاثاء، خلال مشاركته في حفل تخريج دفعة جديدة من طلاب المدرسة الحربية البحرية والجوية التابعة لجامعة الدفاع الوطنية بإسطنبول.

وقال أردوغان إن "العالم كله يشيد بنجاح طائراتنا المسيرة المسلحة في مناطق الصراع من سوريا إلى قره باغ، إلى جانب نجاحها في كفاحنا ضد الإرهاب".

وأشار إلى أن تركيا أصبحت قادرة على إنتاج العديد من الصناعات الدفاعية كالدبابات والمدافع والصواريخ والرادارات والقنابل والبنادق بشكل أفضل من نظيراتها العالمية.

وشدد الرئيس على أنه "لن يتمكن أحد من إعاقة هدفنا في تركيا القوية والعظيمة بحلول ذكرى مئوية تأسيس الجمهورية عام 2023".

وأوضح أن "سبب الهجوم على استقرار بلادنا ووحدة شعبنا وقوة دولتنا وسمعتها هو إخراج تركيا من اللعبة مرة أخرى".

وأضاف: "سنعطي الرسالة الأخيرة في 2023 لمن لم يفهم الرسالة في 15 يوليو (محاولة الانقلاب الفاشلة التي نفذها تنظيم "غولن" عام 2016)".