تركيا: استسلام 5 إرهابيين من "بي كا كا" عن طريق الإقناع

أعلنت وزارة الداخلية التركية، الثلاثاء، استسلام 5 إرهابيين من منظمة "بي كا كا" لقوات الأمن، عن طريق الإقناع.

وقالت الوزارة في بيان، إن الجهود التي تؤديها مديرية الأمن بالتعاون مع قيادة الدرك أسفرت عن إقناع 5 إرهابيين من المنظمة في تسليم أنفسهم.

وأضافت أن أعوام انضمام الأشخاص الـ5 إلى المنظمة الإرهابية تختلف بين عامي 1997 و2015، لافتة إلى أنهم شاركوا مؤخرا في أنشطة "بي كا كا" في سوريا والعراق.

وأوضحت أن حصيلة الإرهابيين الذين سلموا أنفسهم لقوات الأمن التركي بواسطة الإقناع منذ مطلع العام الجاري، ارتفعت إلى 141.