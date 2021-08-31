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تركيا: استسلام 5 إرهابيين من "بي كا كا" عن طريق الإقناع

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 31.08.2021 18:52
آخر تحديث في 31.08.2021 21:50

أعلنت وزارة الداخلية التركية، الثلاثاء، استسلام 5 إرهابيين من منظمة "بي كا كا" لقوات الأمن، عن طريق الإقناع.

وقالت الوزارة في بيان، إن الجهود التي تؤديها مديرية الأمن بالتعاون مع قيادة الدرك أسفرت عن إقناع 5 إرهابيين من المنظمة في تسليم أنفسهم.

وأضافت أن أعوام انضمام الأشخاص الـ5 إلى المنظمة الإرهابية تختلف بين عامي 1997 و2015، لافتة إلى أنهم شاركوا مؤخرا في أنشطة "بي كا كا" في سوريا والعراق.

وأوضحت أن حصيلة الإرهابيين الذين سلموا أنفسهم لقوات الأمن التركي بواسطة الإقناع منذ مطلع العام الجاري، ارتفعت إلى 141.

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