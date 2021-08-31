تركيا وأذربيجان تبحثان مواءمة النظم الصحية بين البلدين

أجرى مسؤولون أتراك وأذربيجانيون مباحثات لوضع خريطة طريق من أجل مواءمة النظم الصحية بين البلدين.

جاء ذلك خلال لقاء جمع طولغا تولوناي نائب وزير الصحة التركي، ورئيس المجلس الإداري لاتحاد إدارة الوحدات الطبية الإقليمية في أذربيجان رامين بيراملي، بالعاصمة أنقرة.

وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون بين البلدين لمكافحة وباء كورونا، وإعداد الأرضية القانونية من أجل إطلاق دراسات علمية مشتركة، فضلاً عن مشاركة تركيا خبراتها في تطوير النظام الصحي الأذربيجاني.

كما ناقش الجانبان سبل تسريع التعاون في تبادل الخبرات والمعلومات المتعلقة بإنتاج اللقاح المضاد لكورونا، وتمويل القطاع الصحي.

وتم خلال اللقاء تبادل الأفكار حول إعداد خريطة طريق من أجل مواءمة النظم الصحية بين البلدين.

ومن المقرر أن تستمر زيارة الوفد الأذربيجاني إلى تركيا لمدة أسبوع، يلتقي خلالها عددا من المسؤولين.