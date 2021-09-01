تركيا.. انطلاق منافسات الصواريخ ضمن مهرجان "تكنوفيست 2021"

انطلقت في ولاية أقصراي التركية، الأربعاء، منافسات الصواريخ المبتكرة من قبل الشباب ضمن مهرجان "تكنوفيست 2021" لتكنولوجيا الطيران والفضاء.

وجرى السباق قرب بحيرة "توز غولو" "بحيرة الملح" وسط البلاد، بدعم من شركة "روكيتسان" التركية للصناعات الدفاعية، وهيئة الأبحاث العلمية والتكنولوجية التركية "توبيتاك".

وأفادت "توبيتاك" في بيان، أن السباق يهدف إلى خلق توعية لدى المجتمع حول مواضيع الفضاء والتكنولوجيا والصواريخ والطيران، وتشجيع الشباب ممن لديهم فضول واهتمام بهذا المجال.

وتتواصل المنافسات ضمن 4 فئات هي طلاب الثانوية (5 آلاف قدم)، والارتفاع المتوسط (10 آلاف قدم)، والارتفاع العالي (20 ألف قدم) والمهمة الصعبة (الصاروخ المتدرج).

ومن المقرر أن تتواصل فعاليات سباق الصواريخ لغاية 12 سبتمبر/ أيلول الجاري.

وتقام فعاليات مهرجان "تكنوفيست 2021" لتكنولوجيا الطيران والفضاء، في الفترة بين 21-26 سبتمبر/ أيلول الحالي.

ويعتبر "تكنوفيست" وسيلة مهمة في تركيا لاكتشاف مواهب الشباب المشاركين لعرض ابتكاراتهم التكنولوجية مثل الصواريخ والروبوتات، بدعم من مؤسسات حكومية.

وسبق أن صرح الرئيس رجب طيب أردوغان، أن "تكنوفيست مكان ستوضع فيه أسس ابتكارات من شأنها إحداث نقلة نوعية في كافة المجالات بدءًا من الذكاء الصناعي حتى الأمن السيبراني".