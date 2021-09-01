تركيا: مزاعم إجبار مهاجرين على العبور تجاه اليونان "غير صحيحة"

قالت ولاية أدرنة التركية، الأربعاء، إن المزاعم التي تحدثت عن إجبار قوات حرس الحدود "الجندرما"، مجموعة من المهاجرين على العبور باتجاه الأراضي اليونانية "غير صحيحة".

وأشارت الولاية في بيان، إلى أنباء انتشرت مؤخراً عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، تزعم عبور مهاجرين غير نظاميين من اليونان إلى تركيا، وإجبار "الجندرما" لهم بالعودة باتجاه اليونان عبر "نهر مريج".

وأضاف البيان أنه ونتيجة للتحريات والتحقيقات التي أجرتها الولاية (شمال غرب)، تبيّن عدم وجود أية حادثة من هذا النوع.

وأكد أن المكان الذي ورد ذكره في المزاعم الإعلامية "منطقة عسكرية من الدرجة الأولى"، وبالتالي لا يتواجد فيها "الجندرما".

وأوضح أن التحقيقات والإجراءات القانونية اللازمة تجري كما هو معتاد في حال ورود أية معلومات أو أدلة تثبت إساءة المسؤولين أو موظفي الدولة معاملة الآخرين.