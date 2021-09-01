سفير أوزبكستان: نقيم تجارب تركيا في كافة المجالات لتنفيذها

قال سفير أوزبكستان لدى أنقرة، الأربعاء، أليشر عزام هوجاييف، إن طشقند تقيّم تجارب تركيا وخبراتها في جميع المجالات لتنفيذها في بلاده.

وأضاف عزام هوجاييف، للأناضول، بمناسبة العيد الوطني الـ30 لأوزبكستان، أن تركيا كانت أول دولة تعترف باستقلال جمهوريتنا في 16 ديسمبر/ كانون الأول عام 1991.

وأكد أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين لم تنقطع رغم وباء كورونا، وأن تركيا دعمت بلاده بمختلف المعدات والأدوية الطبية خلال الجائحة.

وأشار إلى إرسال تركيا 16 طبيبا متخصصا إلى أوزبكستان، لنقل تجاربهم إلى نظرائهم في السيطرة على الجائحة.

وذكر عزام هوجاييف، أن عدد الشركات التركية العاملة في بلاده يزيد على 1744.

وشدد على أن بلاده حققت خلال السنوات الخمس الماضية العديد من النجاحات في مختلف المجالات، خاصة في السياسة الخارجية.

وتابع أن بلاده تبنت موقفا نشط العلاقات الثنائية ومتعددة الأطراف، حيث قامت بالمقام الأول بحل مشاكلها مع دول الجوار وفتحت حدودها.

ولفت إلى أن علاقات بلاده الاقتصادية والثقافية والإنسانية مع دول المنطقة تتطور بسرعة، فضلا عن اتخاذ أوزبكستان الجديدة مبادرات في المنظمات الدولية والإقليمية.

ونالت أوزبكستان استقلالها عن الاتحاد السوفييتي في 31 أغسطس/ آب 1991، وأعلنت مطلع سبتمبر/ أيلول "عيد الاستقلال الوطني".