أقار: مستمرون بالكفاح حتى تحييد آخر إرهابي

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أقار إن بلاده ستواصل مكافحة الإرهاب حتى تحييد آخر إرهابي.

جاء ذلك في كلمة له، الخميس، أثناء مشاركته في حفل افتتاح العام التدريبي الجديد للطيران لقيادة القوات الجوية، بولاية قيصري وسط البلاد.

وأكد أقار خلال حديثه على أهمية الأنشطة التي تنفذها القوات المسلحة التركية داخل البلاد وخارج الحدود، لافتا إلى عمليات الإجلاء الناجحة التي قامت بها القوى الجوية مؤخرا من أفغانستان.

وأشار إلى أن المهمة الأكبر للقوات المسلحة تتمثل في مكافحة الإرهاب.

وأضاف: "سنواصل ملاحقة الإرهابيين وسنعمل على تحييد آخر إرهابي وإنقاذ شعبنا النبيل من آفتهم".

وفي حديثه عن الصناعات الدفاعية، أفاد أقار بأن تركيا باتت تصمم وتصنع وتصدر المروحيات والطائرات المسيرة والمدافع والسفن البحرية.

وتابع: "نأمل أن نصنع مقاتلاتنا الحربية المحلية في المستقبل القريب ونتخلص من الاعتماد على الخارج".