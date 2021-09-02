إنقاذ 172 مهاجرًا غير نظامي قبالة السواحل الغربية لتركيا

أعلنت السلطات التركية، الأربعاء، إنقاذ 172 مهاجرًا غير نظامي، خلال ثلاث أيام، بعدما أجبرتهم السلطات اليونانية على العودة إلى المياه الإقليمية التركية، قبالة سواحل ولاية إزمير(غرب).

وذكرت مصادر أمنية للأناضول أن خفر السواحل التركي، توجه إلى سواحل أقضية "مَنْدَرَسْ"، و"ديكيلي" و"قره بورون" و"جشمه" و"فوتشه" بالولاية المذكورة، بعدما تلقى بلاغا بوجود مهاجرين أجانب على متن قوارب مطاطية قبالتها.

وأوضحت المصادر أن الفرق أنقذت 172 مهاجرًا (لم تذكر جنسياتهم)، أيام 29، و30، و31 أغسطس/آب المنصرم في عدة عمليات، وتبين أن قوات يونانية أجبرتهم على العودة إلى المياه الإقليمية التركية.

ونقلت الفرق المهاجرين إلى البر قبل تسليمهم إلى مديرية إدارة الهجرة بالولاية.