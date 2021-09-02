الجيش التركي يتمكن من تحييد 9 إرهابيين في منطقة "نبع السلام" السورية

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الخميس، تحييد 9 إرهابيين على الأقل من تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا"، إثر إطلاقهم النار على منطقة عملية "نبع السلام" شمالي سوريا.

وقالت الدفاع في بيان، إن المدافع التركية ردت بالمثل على مواقع التنظيم الإرهابي، بعد فتحه النار على جنوبي منطقة "نبع السلام".

وأضافت أن المدافع التركية دمرت مواقع الإرهابيين، لافتة إلى أن المعطيات الأولية تشير إلى تحييد 9 عناصر من التنظيم على الأقل.

وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وتمكنت تركيا من تحرير مدينتي تل أبيض ورأس العين من الإرهابيين خلال العملية، التي علقها الجيش التركي في 17 من الشهر نفسه، بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، أعقبه اتفاق مماثل مع روسيا في سوتشي 22 من الشهر ذاته.