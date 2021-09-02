روسيا تبدأ شحن مولدات البخار لمفاعل "آق قويو" النووي في تركيا

أعلنت شركة "AEM-technology AŞ" التابعة لشركة "روساتوم" الحكومية الروسية، البدء بشحن مولدات البخار لمحطة "آق قويو" النووية بتركيا.

وأفاد بيان صادر عن الشركة الروسية لهندسة الطاقة، الخميس، أنه تم إنتاج 4 مولدات بخار للوحدة الثانية لمحطة آق قويو النووية ليتم إرسالها إلى تركيا.

وأوضحت الشركة، أنه سيتم نقل المولدات البخارية برا إلى ميناء "تسيمليانسك" باستخدام رافعة تزن 650 طنا، ثم إرسالها بحرا إلى تركيا.

ومن المقرر أن يتم تشغيل الوحدة الأولى من المحطة النووية التركية، وتتألف من 4 مفاعلات، كل منها بطاقة مركبة تبلغ 1200 ميغاوات، عام 2023.

تجدر الإشارة، أن تركيا وروسيا وقعتا في ديسمبر/كانون الأول 2010، اتفاقا للتعاون حول إنشاء وتشغيل "محطة آق قويو" للطاقة النووية في ولاية مرسين (جنوب).

وتبلغ تكلفة المشروع حوالي 20 مليار دولار؛ وهو سيسهم في تعزيز أمن الطاقة في تركيا، وخلق فرص عمل جديدة.