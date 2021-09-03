أردوغان: باتخاذ أقصى التدابير أطفالنا سيعودون إلى مدارسهم الاثنين

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عودة جميع الطلاب إلى المدارس الاثنين المقبل، بعد فترة شهدت تعليما عن بعد جراء انتشار وباء كورونا.

جاء ذلك في كلمة، الجمعة، خلال مراسم تعيين 20 ألف معلم، في مركز "الخليج" للمؤتمرات بمدينة إسطنبول.

وهنأ أردوغان كافة المعينين، مشيرا أن عدد المعلمين في تركيا وصل إلى مليون و137 ألفا.

وقال: "باتخاذ أقصى التدابير أطفالنا سيعودون إلى مدارسهم الاثنين".

وأكد أنهم عازمون على إبقاء المدارس مفتوحة ليتلقى الأطفال أفضل تعليم رفقة قرنائهم.

ولفت إلى أن تركيا تعتبر أكثر دولة في أوروبا حسنت رواتب المعلمين خلال الأعوام العشرين الأخيرة.