الدفاع التركية: تحييد 5 إرهابيين إثناء محاولتهم شن هجوم على منطقة "نبع السلام" السورية

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الجمعة، تحييد 5 إرهابيين من تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" إثناء محاولتهم شن هجوم على منطقة "نبع السلام" شمالي سوريا.

وأكدت الوزارة عبر حسابها في تويتر، أن الرد بالمثل متواصل على الهجمات التي يشنها الإرهابيون على منطقة نبع السلام.

وقالت:" إن قوات المغاوير (الكوماندوز) منعت محاولة هجوم لإرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" (على منطقة نبع السلام)، وحيدت 5 إرهابيين".

وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وتمكنت تركيا من تحرير مدينتي تل أبيض ورأس العين من الإرهابيين خلال العملية، التي علقها الجيش التركي في 17 من الشهر نفسه، بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، أعقبه اتفاق مماثل مع روسيا في سوتشي 22 من الشهر ذاته.