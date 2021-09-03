الطائرات التركية الحربية تحلق في سماء بولندا لتنفيذ عملية اعتراض جوية

نشرت وزارة الدفاع التركية، الجمعة، مقطع فيديو لطائراتها الحربية أثناء تحليقها في سماء بولندا ضمن مهام حلف شمال الأطلسي "ناتو".

وقالت الوزارة في بيان: "طائرتنا المتمركزة في قيادة القاعدة الجوية 161 بمدينة مالبورك البولندية، تلقت أمرا بالتحليق من الحلف ضمن مهمة تعزيز الشرطة الجوية".

وأضافت أن الطائرات أقلعت في الوقت المحدد، ونفذت مهمتها الاعتراضية بأمان في المجال الجوي لبحر البلطيق، بتوجيه من سلطات الرادار.

تجدر الإشارة إلى أن حلف "الناتو" ينفذ مهمة الشرطة الجوية في البلطيق لحماية أجوائه منذ 30 مارس/ آذار 2004.

وتقوم طائرات الناتو الحربية بمهامها على مدار 24 ساعة في جميع أنحاء أوروبا، وتحلق في حال وجود طيران مشبوه وغير معلن عنه قرب المجال الجوي للدول الحليفة في الناتو.

وفي عام 2020، حرك "الناتو" قواته الجوية 400 مرة في جميع أنحاء أوروبا لاعتراض طائرات "غير معروفة" تقترب من المجال الجوي للناتو، معظمها من روسيا.