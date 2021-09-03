تركيا تبدأ التصدي للتسرب النفطي بمياه المتوسط

أعلن وزير النقل والبنية التحتية التركي، عادل قره إسماعيل أوغلو، الجمعة، أن سفينة "نينه خاتون" التركية بدأت بأنشطة مكافحة التسرب النفطي القادم من المياه السورية في البحر المتوسط.

وأوضح قره إسماعيل أوغلو في بيان أن السفينة بدأت بأنشطتها قبالة سواحل قضاء "صمنداغ" التابع لولاية هطاي جنوبي تركيا.

وأشار إلى أن سفينة "سعيد أونباشي" التركية لجمع النفط ستصل المنطقة التي شهدت التسرب في وقت لاحق من مساء اليوم الجمعة.

وأكد الوزير على عدم وجود أي تلوث خطير حتى الآن في سواحل تركيا أو جمهورية شمال قبرص التركية.

والثلاثاء، قال رئيس وزراء قبرص التركية أرسان سنار، إن الجزء الشمالي من البحر المتوسط، واجه تلوثا بيئيا كبيرا خلال الأيام الأخيرة، بسبب تسرب 15 ألف طن نفط من محطة للطاقة الكهربائية بمدينة بانياس السورية.

وبحسب ما ذكرته وسائل الإعلام التابعة للنظام السوري، فإن محطة للطاقة الحرارية في بانياس المطلة على البحر المتوسط، شهدت تسربا للنفط قبل أيام.

وتربط حدود بحرية بين جمهورية شمال قبرص التركية وسوريا المطلتين على المتوسط، وتبلغ المسافة بينهما 160 كيلومترا.