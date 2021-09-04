مباحثات تركية عراقية بشأن المصادر المائية

أجرى وزير الموارد المائية العراقي مهدي رشيد الحمداني، السبت، مع والي أفيون قره حصار التركية غوغكمان جيجك، مباحثات تتعلق بالمصادر المائية.

جاء ذلك على هامش زيارة الوزير العراقي إلى الولاية، حيث تضمن برنامجه فعاليات عديدة، منها زيارة مركز أفيون لرياضات الدراجات التي تستضيف مرحلتين من بطولة العالم للدراجات النارية "موتوكروس".

كما زار الوزير العراقي مقر بلدية أفيون قره حصار، وأجرى مباحثات مع رئيسها محمد زيبك، حيث رافقه في الزيارات وزير المياه والغابات التركي السابق فيسل أرأوغلو، بحسب مراسل الأناضول.

وبعد انتهاء اجتماعه مع والي أفيون، وقع الوزير العراقي على دفتر الزيارات الخاص بالولاية.

وفي تصريح مقتضب، قال والي أفيون، للأناضول: "وزير الموارد المائية العراقي زار مدينتنا وهو أمر أسعدنا، الوزير الضيف جاء بدعوة من الوزير التركي".

وأضاف: "كانت هناك زيارات للتعرف على مصادر المياه، والمؤسسات المائية في الولاية، وكانت هناك أعمال عديدة خلال هذه الزيارة، وتعرف على المدينة وطلبنا منه أن يعتبر نفسه وكأنه في مدينته".

من ناحيته قال الوزير العراقي: "الحقيقة أشعر بسعادة بالغة بتواجدي في هذه المدينة العظيمة والتطور الكبير الذي حصل فيها".

وأضاف: "الزيارة جاءت بدعوة من فيسل أرأوغلو للتباحث حول ملف المياه، وزيارة المدينة، والاطلاع على المتغيرات العلمية في مجال سردابات المياه (المياه الجوفية)".

وتابع: "أصبحت هذه المدينة نموذجا لكل المدن التي سنزورها في تركيا من وقت لآخر، أشكر الوالي على هذه الاستضافة، ونتمنى لهذه المدينة التطور والتقدم".