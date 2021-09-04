وزيرا مالية تركيا وأوزبكستان يبحثان مجالات التعاون

بحث وزير الخزانة والمالية التركي، لطفي ألوان مع نظيره الأوزبكي تيمور إشميتوف، مجالات التعاون بين البلدين.

جاء ذلك خلال لقاء جمعهما في العاصمة الأوزبكية طشقند، على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية، بحسب تغريدة نشرها ألوان عبر حسابه على تويتر، السبت.

وقال في تغريدته: "عقدنا مع وزير المالية الأوزبكي تيمور إشميتوف لقاء مثمرا، ناقشنا خلاله مجالات التعاون المالي بين بلدينا".

وأمس التقى ألوان، بوزير الاستثمار والتجارة الأوزبكي بساردور أومورزاكوف، ورئيس البنك الإسلامي للتنمية محمد سليمان الجاسر، على هامش الاجتماعات المذكورة.

وانطلقت الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية في 31 أغسطس/آب الماضي وتنتهي 4 سبتمبر/أيلول الجاري، في قاعة المؤتمرات في طشقند عاصمة أوزبكستان.

والبنك الإسلامي للتنمية بنك تنموي متعدد الأطراف، يعمل على تحسين الحياة خلال تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في البلدان والمجتمعات الإسلامية في جميع أنحاء العالم ، وإحداث التأثير على نطاق واسع.

ويضم البنك في عضويته 57 بلدا عضوا في أربع قارات، ومقره جدة ، بالسعودية، وله مراكز رئيسية في المغرب وماليزيا وكازاخستان والسنغال، ومكاتب وسيطة في مصر وتركيا وإندونيسيا وبنغلاديش ونيجيريا.